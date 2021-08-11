Горячую воду отключат в Заднепровском районе Смоленска. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

По информации смоленского филиала ПАО «Квадра», жители Заднепровского района останутся без горячей воды на три недели. Отключение связано с ремонтом теплосетей. Работы будут проходить с 13 августа по 3 сентября.

Горячего водоснабжения не будет по следующим адресам:

Автозаводская, 19-35 нечет, 30, 32а, 46, 46в, 50-60 (чётные);

Беляева, 45;

Витебское шоссе, 28а, 1а, 1/37, 3/20, 10;

Госпитальный переулок в домах №7, 7а;

улица Госпитальная, 2-12 чет, 13-19 (нечётные), 25-33 (нечётные);

Генерала Лукина, 2;

Губенко, 1, 2, 2а, 3, 7, 9, 14;

Заводская, дом 1;

Кутузова, 1-11 нечётные, 2, 2г, 8-12 (чётные), 2а, 30, 30а;

1-й Мичуринский переулок, 4а, 4б;

Островского, 2-7, 10, 18;

улица 12 лет Октября, 7-13/1 (нечётные), 8, 10, 2а, 6;

Средне-Лермонтовская, дома № 20/4, 29;

Свердлова, дом 2;

улица 2-й Смоленский ручей, 5;

Толмачева, 2, 3, 5, 5а, 7, 8;

Фрунзе, 2-8 (чётные), 5, 9, 11, 18а, 20;

улица Фрунзе в домах №14, 16, 18, 20а, 22, 24, 35-39 (нечётные), 38а, 40, 42, 42а, 47-57 (нечётные), 56-66 (чётные);

улица Чкалова, 1-9 (нечётные), 4а, 6, 6а;

проезд Чкалова, 6а;

Чехова, 2, 2а;

Юрьева, 1/6-15 (нечётные).

Ранее в Смоленске жители Киселевки остались без горячей воды до 13 августа. Сроки подачи воды пришлось перенести из-за повреждений теплосети на улице Попова.