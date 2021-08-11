Смоленская область заняла в рейтинге ГТО 34-е место

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Отметим, что данная система оценивания включает в себя 7 критериев, в частности, учитывается уровень вовлеченности населения в подготовку и выполнение нормативов, кадровая обеспеченность центров тестирования, популяризации самого комплекса и др.

В Смоленской области организация данной работы находится в фокусе особого внимания губернатора Алексея Островского. По поручению главы региона на Смоленщине созданы и функционируют 29 центров тестирования, 3 из которых расположены в Смоленске.

С 1 апреля по 30 июня к выполнению нормативов комплекса в региональных центрах приступили свыше 2,8 тысячи смолян. Испытания ГТО на золотой знак отличия прошли 940 человек, серебряный – 47 человек, бронзовый – 15 человек. Всего же на данный момент на интернет-портале комплекса ГТО зарегистрированы свыше 50 тысяч человек.

Напомним, Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» предусматривает подготовку и непосредственное выполнение населением различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше) установленных нормативных требований по трем уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия «ГТО». Начиная с 2019 года, ГТО вошел в состав федерального проекта «Спорт – норма жизни!» нацпроекта «Демография».