Свыше полумиллиарда рублей выделили на подготовку к отопительному сезону в Смоленске. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

В Смоленске полным ходом идёт подготовка к предстоящему отопительному сезону. В 2021 году на эти цели было выделено более 500 млн рублей, рассказал губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

Согласно отчету профильного департамента, более 50% работ уже выполнено. К зимнему периоду подготовили 398 котельных, 232 центральных тепловых пункта, 767 км тепловых сетей, 3,4 тысячи километров водопроводных и почти одну тысячу километров канализационных сетей. Помимо этого, было заготовлено 4,6 тыс. тонн угля и 11,1 тыс. куб. метров дров.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Алексей Островский также отметил, что за последние несколько лет удалось заменить 130 километров старых тепловых сетей. Благодаря ремонту количество коммунальных аварий существенно снизилось – с 87 в прошлом отопительном сезоне до 15 в нынешнем (зима-весна этого года). Время устранения аварийных ситуаций сократилось на 20%. Работы по замене теплосетей продолжаются.

Ранее «КП» писала, что Смоленская область заняла в рейтинге ГТО 34-е место. Объявлены среди регионов России за второй квартал 2021 года.