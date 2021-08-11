Промышленный туризм планируют развивать в Смоленской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Минпромторг РФ реализуют проект по развитию промышленного туризма в регионах. Об этом рассказал губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

Экскурсии на предприятия позволяют познакомиться с производством и спецификой отрасли, узнать про перспективы трудоустройства, возможности для самореализации. Промтуризм является важным элементом социально-экономического развития регионов, он способствует привлечению инвесторов, формирует имидж современной промышленности страны, становится механизмом профориентации школьников и удержания в регионе высококвалифицированных кадров.

– У Смоленской области тоже есть потенциал для развития этого направления, поскольку у нас достаточно предприятий, которым есть что о себе рассказать и показать туристу, – отметил Алексей Островский.

Еще в течение 10 дней (до 20 августа) Минпромторг и АСИ будут принимать заявки на участие в бесплатной обучающей программе для промышленных предприятий, которые готовы открыть свои двери для экскурсий. Заявки уже подают Смоленская АЭС и «ЭГГЕР Древпродукт Гагарин».

– Масштаб их производства и автоматизация производят впечатление даже на опытных промышленников. Между тем, заинтересовать туриста сможет и небольшой завод, потому что в реальной жизни мало кто видел, как производят самые обычные предметы повседневного использования – например, книги, продукты питания, одежду, – добавил губернатор.

Обучающая программа поможет предприятиям разработать региональные стратегии промышленного туризма, создать экскурсионные маршруты, ориентированные не только на будущих сотрудников и потребителей, но и потенциальных партнёров, инвесторов и клиентов.

Ранее «КП» писала, что свыше полумиллиарда рублей выделили на подготовку к отопительному сезону в Смоленске. Большая часть работ уже выполнена.