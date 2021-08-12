Первый в Смоленской области «Кванториум» откроется к 1 сентября. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Площадка, оснащённая высокотехнологичным оборудованием, откроется на базе школы №40 к началу учебного года, сообщили в пресс-службе городской администрации. Строительство технопарка проводится в рамках нацпроекта «Образование».

Возможность обучаться в «Кванториуме» получат не только жители микрорайона Королевка, но и все желающие Смоленской области.

Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Обучение будет проходить в квантумах, каждый из которых соответствует одному из направлений инновационного развития. Всего в технопарке 13 квантумов, среди них — робототехника, геоинформатика, энергетика, авиация, космонавтика, нанотехнологии и промышленный дизайн.

У обучающихся появится возможность с поддержкой наставников разрабатывать реальные проекты на высокотехнологичном современном оборудовании.

Ранее «КП» писала, что промышленный туризм планируют развивать в Смоленской области. Региональным предприятиям предлагают подать заявку на обучающую программу по внедрению экскурсий.