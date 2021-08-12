В Смоленске сильный ливень затопил дороги. Фото: паблик «Чёрный список, Смоленск» ВКонтакте.

В среду, 11 августа, в областном центре прошёл сильный дождь. Ливень оставил после себя огромные лужи: на некоторых улицах вода поднялась до дверей автомобилей. О последствиях стихии рассказали жители города в соцсетях.

– В парк 1100-летия Смоленска на улице Ломоносова можно заплывать. Студенческая тоже утонула, – поделились смоляне.

Фото: паблик «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.

После ливня некоторые машины остались без регистрационных номеров. Фотографии находок жители Смоленска также выложили в соцсети.

Ранее «КП» писала, что свыше полумиллиарда рублей выделили на подготовку к отопительному сезону в Смоленске. Большая часть работ уже выполнена.