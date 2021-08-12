67-летнюю Надежду Петрову ищут в Смоленске. Фото: ПСО «Сальвар».

Петрова Надежда Никифоровна ушла из дома в Колодне 11 августа. С тех пор о её местонахождении ничего не известно.

Родственники пропавшей и ПСО «Сальвар» объявили поиски. Известно, что женщина ростом 158 см, среднего телосложения, волосы короткие, седые с рыжими концами, глаза голубые. Левая рука пенсионерки перевязана эластичным бинтом. Когда женщину видели в последний раз, она была одета в темную футболку, темные штаны и резиновые сапоги.

Любую информацию о ней просят сообщать по телефонам: 8 (4812) 63-63-33, 8-919-044-50-88 или 102.

Ранее в Смоленске сильный ливень затопил дороги. На некоторых улицах уровень воды достиг дверей автомобилей.