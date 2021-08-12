На вокзале Смоленска прошел рейд по соблюдению масочного режима. Фото: пресс-служба МЖД.

Железнодорожники совместно с сотрудниками транспортной полиции на вокзале Смоленск провели очередной рейд по контролю за соблюдением масочного режима и напомнили пассажирам о важности выполнения противоэпидемических требований. Рейд показал, что большинство пассажиров соблюдают меры безопасности и носят средства индивидуальной защиты.

На вокзале установлены санитайзеры с антисептиками для обработки рук, нанесена напольная разметка для соблюдения социальной дистанции, по громкой связи постоянно осуществляется информирование пассажиров о необходимости соблюдения санитарных мер. Особое внимание уделяется местам, контакт с которыми происходит наиболее часто – дверные ручки, стойки кассовых и справочных окон, экраны и клавиатуры транзакционных и банковских терминалов.

Ежедневно силами работников вокзала проводится обработка поверхностей с использованием рекомендованных Роспотребнадзором дезинфицирующих средств. Помимо ежедневной санобработки сотрудниками ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» проводится комплексная дезинфекция около 5 тыс. кв. метров внутренних помещений и прилегающей территории железнодорожного вокзала Смоленска, в том числе перронов и пешеходных тоннелей.

Все сотрудники, взаимодействующие с пассажирами, работают в средствах индивидуальной защиты, перед заступлением на смену проходят обязательные медосмотры.

Московская железная дорога напоминает пассажирам о необходимости использования средств индивидуальной защиты.