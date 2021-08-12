Под Смоленском мужчина жестоко убил собаку на глазах у детей. Фото: паблик «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.

Смоляне искали хозяев для молодой собаки, которая прибилась к жителям деревни Крапивенская в Смоленской области. Найти дом для бездомного животного не удалось – мужчина жестоко лишил собаку жизни на глазах у детей. Местные жители рассказали об инциденте в соцсетях.

– Убивал железной трубой, душил верёвкой, выбил зубы собаке и рассказывал все это знакомой, – поделилась жуткими подробностями смолянка.

О случившемся уже знают сотрудники полиции, но жители деревни боятся, что поступок все равно останется безнаказанным.

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