Смоленскэнерго переустроило электросетевые объекты в Рославле. Предоставлено Смоленскэнерго.

Специалистами филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» в июле 2021 года завершило выполнение работ по снятию ограничений по использованию земельного участка в г. Рославль Смоленской области, выделенного для размещения предприятия ООО «НикоМет», сообщает пресс-служба компании.

В рамках заключенного соглашения энергетиками был осуществлен вынос воздушных линии 0,4 кВ и 6 кВ, а также кабельных линии 6 кВ. В общей сложности специалисты компании перенесли из промышленной зоны предприятия около 700 метров воздушных и кабельных линий разного класса напряжения.

Компания ООО «НикоМет» с 2003 года осуществляет в г. Рославле заготовку металлических отходов и лома черных металлов. Компания более 10 лет работает на рынке разделки и демонтажа исключённого (с истекшим сроком службы) железнодорожного транспорта, продажей б/у запчастей, а также выкупа подвижного состава.

Благодаря дополнительной услуги Смоленскэнерго «Переустройство сетевых объектов в интересах клиентов» потребителю предоставлена возможность полноценного использования своего земельного участка. Напоминаем, что в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса осуществлять разработку проектно-сметной документации, а также реконструкцию объектов «Россети Центр» может осуществлять только собственник электросетевых объектов.

«Если вам необходима данная услуга, Вы должны: подать обращение на оказание услуги «Переустройство электросетевых объектов энергокомпании в интересах клиентов», заключить соглашения о компенсации на переустройство электросетевых объектов в интересах клиентов между собственником и заявителем оплатить услуги «Переустройство электросетевых объектов на расчетный счет собственника.

Далее собственником будут выполнены мероприятия по отводу земельных участков и работы по переустройству линий электропередач. Таким образом, переустройство электросетевых объектов, принадлежащих филиалу «Россети Центр Смоленскэнерго» производится за средства заявителя. Консультацию по интересующим вопросам предоставят в едином контакт-центре по телефону: 8-800-220-0-220. Звонок бесплатный», - рассказали в пресс-службе.

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