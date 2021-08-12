131 случай заболевания коронавирусом выявили в Смоленской области на 12 августа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По информации профильного департамента, за последние сутки в Смоленской области выявили 131 случай заболевания COVID-19. Всего в регионе 43 084 человека получили положительный диагноз. За прошедшие сутки скончались 6 смолян. Всего 1390 жителей области умерли от осложнений.

С подтверждённым COVID-19 под медицинским наблюдением в стационаре находятся 698 смолян. С подозрением на заболевание – 290. На самоизоляции – 5165 человек.

Ранее «КП» писала, что врачи обнаружили РНК коронавирусной и энтеровирусной инфекций у детей, прибывших из Анапы в Смоленск.