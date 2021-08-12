В Смоленске водитель Volkswagen Golf сбил 13-летнего ребёнка. Фото: паблик «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.

В среду, 11 августа, водитель автомобиля Volkswagen Golf сбил 13-летнего пешехода, сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

Ребёнок переходил дорогу от трамвая к тротуару на ул. 25 Сентября. Мужчина не успел затормозить и совершил наезд на пешехода. По информации госавтоинспекции, ребёнка госпитализировали в больницу с телесными повреждениями.

Ранее водитель автомобиля Hyundai Creta пострадал в ДТП в Кардымовском районе. Мужчину доставили в медучреждение.