Жители центра Смоленска останутся без горячей воды на две недели. Фото: пресс-служба филиала ПАО «Квадра».
На улице Коммунистической планируют установить 330 метров новых трубопроводов, сообщили в пресс-службе филиала ПАО «Квадра». Этот участок теплосети сильно изношен, последние несколько лет здесь было ликвидировано множество повреждений.
Новые трубы покроют специальным антикоррозийным составом и теплоизоляцией. Это повысит надёжность и увеличит срок службы теплосети.
Работы будут проходить с 16 августа по 27 сентября. В связи с этим горячего водоснабжения не будет по следующим адресам:
ул. Большая Советская, 18/18, 20, 22, 24,
28/16, 37, 39/11, 43, 43а, 45/1
ул. Докучаева 1, 3
ул. Коммунистическая, 3, 5, 5а, 13
ул. Ленина, 6/1, 8а, 8б
ул. Маяковского, 3, 5, 5а, 5б.
ул. Тухачевского, 2/31, 4, 6
Ранее «КП» писала, что горячую воду отключат в Заднепровском районе Смоленска. С 13 августа по 3 сентября будет проходить ремонт теплосети.