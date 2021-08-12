Жители центра Смоленска останутся без горячей воды на две недели. Фото: пресс-служба филиала ПАО «Квадра».

На улице Коммунистической планируют установить 330 метров новых трубопроводов, сообщили в пресс-службе филиала ПАО «Квадра». Этот участок теплосети сильно изношен, последние несколько лет здесь было ликвидировано множество повреждений.

Новые трубы покроют специальным антикоррозийным составом и теплоизоляцией. Это повысит надёжность и увеличит срок службы теплосети.

Работы будут проходить с 16 августа по 27 сентября. В связи с этим горячего водоснабжения не будет по следующим адресам:

ул. Большая Советская, 18/18, 20, 22, 24,

28/16, 37, 39/11, 43, 43а, 45/1

ул. Докучаева 1, 3

ул. Коммунистическая, 3, 5, 5а, 13

ул. Ленина, 6/1, 8а, 8б

ул. Маяковского, 3, 5, 5а, 5б.

ул. Тухачевского, 2/31, 4, 6

Ранее «КП» писала, что горячую воду отключат в Заднепровском районе Смоленска. С 13 августа по 3 сентября будет проходить ремонт теплосети.