Сельскохозяйственные ярмарки пройдут 21 августа в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Традиционные сельскохозяйственные ярмарки пройдут уже на следующей неделе по поручению главы региона Алексея Островского. Их организуют для обеспечения смолян качественной продукцией местных производителей в сезон сбора урожая.

Торговля начнётся 21 августа в 9:00 во всех районах областного центра:

- Ленинский район – улица Нахимова (от улицы Багратиона до улицы Нормандия-Неман);

- Промышленный район – улица 25 Сентября (от пересечения с улицей Рыленкова до пересечения с улицей Попова);

- Заднепровский район – улица Кутузова (от дома 1 до дома 11).

На ярмарках будут представлены мясные, овощные и молочные продукты.

Ранее «КП» писала, что жители центра Смоленска останутся без горячей воды на две недели. «Квадра» приступит к капитальному ремонту теплосетей.