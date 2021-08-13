12 объектов питьевого водоснабжения оборудуют в Смоленской области. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

В 2021 году обновят девять коммунальных объектов в разных районах Смоленской области и ещё три в последующие два года, рассказали в пресс-службе областной администрации. Реконструкция проходит в рамках регионального проекта «Чистая вода», целью которого является повышение качества питьевого водоснабжения для населения.

С 2019 года были построены и введены в эксплуатацию 11 объектов водоснабжения в районах области и две станции водоподготовки в Смоленске. Благодаря этому более 10 800 смолян удалось обеспечить качественной питьевой водой. Глава региона Алексей Островский назвал обеспечение водоснабжением одним из приоритетных направлений в деятельности администрации области.

На данный момент ведутся работы по строительству и реконструкции 12 объектов в Смоленском, Дорогобужском, Велижском, Духовщинском, Краснинском, Рославльском, Сычёвском, Тёмкинском, Хиславичском и Холм-Жирковском районах. Девять из них планируют ввести в эксплуатацию уже в этом году, два – в следующем и один – в 2023-м. На эти цели в Смоленскую область направили более 441 миллиона рублей из бюджетов всех уровней.

Новую станцию очистки воды в Велиже ввели в эксплуатацию в марте прошлого года. Это позволило обеспечить качественной питьевой водой более 800 местных жителей. Сейчас строительство станций идёт в Рославле, деревнях Быльники (Смоленский район), Егорьево (Дорогобужский район), Мерлино (Краснинский район), станции Игоревской (Холм-Жирковский район). Более 60% работ уже выполнено, они полностью завершатся до конца года.

Ранее «КП» писала, что сельскохозяйственные ярмарки пройдут 21 августа в Смоленске. Фермерскую продукцию будут продавать во всех районах города.