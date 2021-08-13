Смолянин бросил угнанный автомобиль, осознав, что поступает незаконно. Фото: Алексей ФОКИН

В полицию обратился местный житель, сообщив об угоне автомобиля ВАЗ-2105. Сумма ущерба составила 70 000 рублей, рассказали в пресс-службе УМВД по Смоленской области.

Сотрудники полиции выехали на место происшествия и установили, что в припаркованном автомобиле отсутствовала охранная сигнализация. Полицейские проверили записи с видеокамер и опросили возможных свидетелей. Личность и местонахождение подозреваемого были установлены. Им оказался 31-летний неработающий местный житель, который уже привлекался к уголовной ответственности.

Задержанный мужчина рассказал, что угнал автомобиль, но позже осознал противоправность своих действий и бросил машину в гаражном кооперативе.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

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