Два смоленских вуза подали заявки на участие в программе «Приоритет-2030». Фото: пресс-служба СмолГу.

Федеральная программа «Приоритет-2030» направлена на формирование прогрессивных современных университетов – центров научно-технологического и социально-экономического развития страны. На государственную поддержку могут претендовать все государственные вузы. Заявки на федеральную программу «Приоритет-2030» подали учебные заведения из всех федеральных округов России.

От Смоленской области заявки на конкурсный отбор направили Смоленский государственный медицинский университет и Смоленский государственный университет. По информации пресс-службы СмолГу, университет подал заявку через Северо-Европейский открытый научно-образовательный консорциум. В рамках этого соглашения были определены основные направления взаимодействия: сетевые образовательные программы, совместные научные проекты, познавательные и туристические мероприятия для студентов и другое.

– Надеемся, что участие в программе «Приоритет–2030» поможет развитию университета, привлечёт ещё больше студентов, в том числе из других регионов. Эта программа – самый масштабный проект по развитию высшего образования в нашей стране. Участие в консорциуме и программе позволяет вузу оставаться в министерской и федеральной повестке в целом, – рассказал ректор СмолГу Михаил Артеменков.

По итогам отбора вузы будут получать от 100 млн рублей на открытие технопарков, бизнес-инкубаторов, обновление программ обучения и лабораторной базы. На гранты могут рассчитывать не менее 100 вузов страны.

Ранее «КП» писала, что 12 объектов питьевого водоснабжения оборудуют в Смоленской области. На эти цели выделено более 441 миллиона рублей.