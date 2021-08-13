Бесплатный отдых в «Лопатинском саду»организовали юным смолянам из многодетных семей. Фото: «Лопатинский сад – парк культуры и отдыха» ВКонтакте.

12 августа дети смогли бесплатно покататься на многих аттракционах парка, рассказали организаторы программы. Мероприятие провели для многодетных детей Смоленска.

– Спасибо огромное! Дети просто пищали от восторга! – поделилась смолянка.

Фото: «Лопатинский сад – парк культуры и отдыха» ВКонтакте.

Администрация «Лопатинского сада выразила отдельную благодарность владельцам аттракционов, которые поддержали инициативу. Организаторы также отметили, что готовы и дальше проводить подобные мероприятия.

Ранее «КП» писала, что два смоленских вуза подали заявки на участие в программе «Приоритет-2030». По итогам отбора не менее 100 учреждений получат гранты на развитие