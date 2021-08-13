Энергетики напоминают: рыбачить в охранных зонах линий электропередачи опасно для жизни и здоровья

Категорически запрещено ловить рыбу под предупреждающими знаками: «Осторожно! Электрическое напряжение», «Осторожно! Электрическое напряжение. Не влезай! Убьет!» и «Ловля рыбы в охранной зоне воздушных линий запрещена!».

Рыбачить под действующими линиями электропередачи (ЛЭП) опасно для жизни! Расстояние от земли до проводов ЛЭП составляет 6–7 метров, а длина удочки доходит до 7 метров. На водоеме достаточно других мест, чтобы организовать рыбалку.

Рыболовы должны быть внимательными при перемещениях под проводами линий электропередачи. Необходимо предварительно складывать удилища во избежание случайного прикосновения к проводам или приближения на недопустимо близкое (менее 1 метра) расстояние к воздушным линиям электропередачи напряжением до 110 кВ.

Современные удилища изготавливаются из углепластика - материала, который является проводником электрического тока. Повышенная влажность в границах водоема, мокрая леска или удилище создают опасность поражения электрическим током, прикосновение или даже приближение удилища к проводам действующей ЛЭП неизбежно приведет к смертельной травме.

При покупке удочки необходимо обращать внимание на надписи на корпусе удилища, где указано об опасности ловли рыбы под линиями электропередачи и во время грозы. Если вы подарили удочку ребенку, обязательно разъясните ему правила поведения под линиями электропередачи, расскажите о том, чем опасен электрический ток и почему нельзя использовать удилище во время грозы и при перемещениях под проводами.

При обнаружении провисшего или оборванного провода, упавшего на землю, открытых дверей электроустановок, а также поврежденных опор ни в коем случае нельзя приближаться к поврежденным проводам ближе чем на 8 метров и проникать внутрь электроустановок. Немедленно сообщите об этом по телефону прямой линии энергетиков -

8-800-220-0-220.