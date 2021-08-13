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Общество13 августа 2021 9:29

В Смоленске ремонт завершили в поликлинике №4

Все работы были выполнены в установленные сроки
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске ремонт завершили в поликлинике №4. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

В Смоленске ремонт завершили в поликлинике №4. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

Ремонтные работы завершились в ОГБУЗ «Поликлиника №4», сообщили в областном департаменте здравоохранения.

В медицинском учреждении заменили радиаторы системы отопления и водоводяного подогревателя системы горячего водоснабжения.

Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

Ремонт провели без превышения плановых сроков, отметили в департаменте.

Ранее ремонт начался в поликлинике №3 в Смоленске. В учреждении заменят старые окна на новые пластиковые и капитально отремонтируют цокольный этаж.