В Смоленске ремонт завершили в поликлинике №4. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

Ремонтные работы завершились в ОГБУЗ «Поликлиника №4», сообщили в областном департаменте здравоохранения.

В медицинском учреждении заменили радиаторы системы отопления и водоводяного подогревателя системы горячего водоснабжения.

Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

Ремонт провели без превышения плановых сроков, отметили в департаменте.

Ранее ремонт начался в поликлинике №3 в Смоленске. В учреждении заменят старые окна на новые пластиковые и капитально отремонтируют цокольный этаж.