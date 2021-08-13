В Смоленске ремонт завершили в поликлинике №4. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.
Ремонтные работы завершились в ОГБУЗ «Поликлиника №4», сообщили в областном департаменте здравоохранения.
В медицинском учреждении заменили радиаторы системы отопления и водоводяного подогревателя системы горячего водоснабжения.
Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.
Ремонт провели без превышения плановых сроков, отметили в департаменте.
Ранее ремонт начался в поликлинике №3 в Смоленске. В учреждении заменят старые окна на новые пластиковые и капитально отремонтируют цокольный этаж.