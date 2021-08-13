Смоленскэнерго модернизировало систему уличного освещения в Мерлино. Фото: предоставлено героем публикации.

Специалисты «Россети Центр Смоленскэнерго» завершили выполнение работ в рамках заключенного энергосервисного контракта по ремонту сети уличного освещения в сельском поселении Мерлино Краснинского района Смоленской области, сообщает пресс-служба филиала.

В течение одного месяца энергетики установили 175 современных светодиодных светильников в следующих населенных пунктах: д. Мерлино, д. Крюково, д. Никулино, д. Н.Ржавка, д. Жерновка, д. Лысково, д. Маньково, д. Черныши, д. Железково, д. Даниловка, д. Середнево, д. Уварово, д. Сырокоренье, д. Новоселки, д. Рогайлово, д. Волково, д. Чистяки, д. Жули. Основное отличие энергосервисного контракта от обычного подрядного контракта на оказание услуг – заказчику не приходится вкладывать собственные средства в модернизацию, за счет которой будет достигнута экономия энергоресурсов и соответствующих средств. Модернизация проводится за средства исполнителя, который в дальнейшем возмещает затраты за счет фактически достигнутой на объекте экономии. Это первый подобный контракт в филиале, ранее ничего подобного не реализовывалось.

«Смоленскэнерго продолжает вести активную работу по повышению надежности, эффективности и энергосбережения уличного освещения населенных пунктов области. После выполнения работ в Мерлино улучшилось качество освещение улиц деревень, стало безопаснее и комфортнее передвигаться, повысился уровень благоустройства», - добавили в пресс-службе.

«Мы стараемся качественно изменить освещенность улиц населенных пунктов региона. При выполнении работ по наружному освещению населенных пунктов мы применяем самые современные технологии. В общей сложности в текущем году филиал заключил 151 контракт на техническое обслуживание сетей наружного освещения муниципальных образований Смоленской области. Количество светильников наружного освещения, находящихся на обслуживании филиала, составило 54543 штук, то есть 95% от всех светильников области», - пояснил и.о. заместителя генерального директора – директора Смоленскэнерго Виталий Мордыкин.

«Напомним, что в соответствии со ст.14 Федерального закона РФ от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация благоустройства населенных пунктов (включая освещение улиц) относится к вопросам местного значения, т.е. ответственность закреплена за органами местного самоуправления. Как правило, к выполнению работ по организации уличного освещения администрациями районов и сельских поселений привлекаются на договорной основе специализированные организации. В рамках дополнительной услуги «Организация систем наружного освещения» специалисты Смоленскэнерго выполняют целый комплекс работ: замену ламп, обслуживание светильников, управление уличным освещением с соблюдением режимов и графиков горения. По отдельным заявкам филиал может осуществить установку дополнительных светильников (в том числе энергосберегающих), разработать проектно-сметную документацию и осуществить строительство сетей наружного освещения», - уточнили представители компании.

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