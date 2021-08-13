Смоленск примет участие в конкурсе на лучшую управляющую организацию страны

Смоленск примет участие в конкурсе на лучшую управляющую организацию. Фото: «ЖКХ Контроль».

До 15 сентября в Смоленске продлится прием заявок на конкурс «СуперДомоУправ», организованный Общественной палатой совместно с национальным центром общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль».

«К сожалению, на сегодняшний день работа управляющих компаний в большинстве случаев вызывает негативную реакцию. Этот конкурс дает возможность развеять этот стереотип. Ведь мы уверены и знаем примеры, когда управляющие организации не только выполняют свои обязанности, предписанные законом, но и проводят работу, направленную на укрепление добрососедских отношений (конкурсы, праздники), поддерживают волонтерское движение, рассказывают о своей деятельности в соцсетях», - рассказала руководитель регионального центра «ЖКХ Контроль» Наталья Коренькова.

Так, в 2018 году ярцевская ООО «УК Единство» заняла второе место в этом конкурсе в номинации «Образцовая управляющая компания». В нашем регионе таких управляющих организаций много, считает руководитель центра, и смоляне должны об этом знать. «Поэтому призываем всех активно подавать заявки на участие, и надеемся, что на этот раз в конкурсе примут участие и ТСЖ, и советы домов, которым есть что рассказать о своей деятельности», - добавила Наталья.

Целью конкурса является выявление наиболее интересных и актуальных форм оказания услуг по управлению многоквартирными домами, повышение информированности граждан о реализуемых проектах, рост числа ответственных собственников жилья в России.

Конкурс проходит по трём номинациям - «Управляющие компании», «ТСЖ/ЖСК», «Советы МКД».

Определение и награждение победителей пройдёт в октябре текущего года. Ознакомиться подробнее и подать заявку на участие можно на сайте организаторов.