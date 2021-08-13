Подготовка смоленских школ к новому учебному году почти завершена. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

В школах Смоленска полным ходом идёт подготовка к предстоящему учебному году, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Так, в гимназии №1 им. Пржевальского работы уже полностью завершены. Кабинеты информатики в этом году были отремонтированы и оснащены новой компьютерной техникой в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование».

В школе №28 подготовка к учебному году тоже подходит к концу. Директор учреждения Руслан Шамшин отмечает, что информатика очень востребована среди учеников, поэтому особое внимание уделяется ремонту именно этого кабинета. До завершения работ осталось закупить только новую компьютерную технику.

Также в ближайшее время в школе будет реализован технологический профиль, подразумевающий углубленное изучение информатики, математики и физики.

1 сентября школа №28 откроет двери перед 560 учениками, что почти на 50 учеников больше, чем в прошлом году, добавили в администрации.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске ремонт завершили в поликлинике №4. Все работы были выполнены в установленные сроки.