Горячую воду отключат на 5 улицах Заднепровского района в Смоленске. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Из-за капитального ремонта участка теплосети на улице Фрунзе без горячей воды останутся жители Заднепровского района. Об этом сообщили в пресс-службе смоленского филиала ПАО «Квадра».

С 13 августа по 15 сентября горячего водоснабжения не будет по следующим адресам:

улица Фрунзе, 74;

улица Валентины Гризодубовой в домах № 1-6;

микрорайон Королёвка в домах № 5, 7-11;

улица Маршала Еременко в домах 58-70 (чётные);

улица Ударников, 45а.

Ранее «КП» писала, что жители центра Смоленска останутся без горячей воды на две недели. «Квадра» приступит к капитальному ремонту теплосетей.