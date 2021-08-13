Горячую воду отключат на 5 улицах Заднепровского района в Смоленске.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Из-за капитального ремонта участка теплосети на улице Фрунзе без горячей воды останутся жители Заднепровского района. Об этом сообщили в пресс-службе смоленского филиала ПАО «Квадра».
С 13 августа по 15 сентября горячего водоснабжения не будет по следующим адресам:
улица Фрунзе, 74;
улица Валентины Гризодубовой в домах № 1-6;
микрорайон Королёвка в домах № 5, 7-11;
улица Маршала Еременко в домах 58-70 (чётные);
улица Ударников, 45а.
Ранее «КП» писала, что жители центра Смоленска останутся без горячей воды на две недели. «Квадра» приступит к капитальному ремонту теплосетей.