Движение транспорта ограничат из-за ремонтных работ в Смоленске. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, «Квадра» проведёт ремонтные работы на нескольких улицах Смоленска. На время раскопов перекроют или ограничат движение на следующих участках:

с 16 августа по 5 сентября – ул. Докучаева (в районе дома №7 на улице Барклая-де-Толли);

с 16 августа по 5 сентября – ул. Барклая-де-Толли (в районе дома №7);

с 16 августа по 20 сентября – от дома №3 на улице Козлова до дома №12/1 на улице Большая Советская;

с 16 августа по 10 октября – ул. Коммунистическая (от дома №18 до дома №13);

с 16 августа по 10 октября – ул. Докучаева (в районе дома №5);

с 18 августа по 15 октября – от дома №8 на улице Коммунистической до дома №3 на улице Металлистов.

Ранее «КП» сообщала, что горячую воду отключат на 5 улицах Заднепровского района в Смоленске. Ремонт теплосети пройдёт с 13 августа по 15 сентября.