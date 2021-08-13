Суд продлил арест директора смоленского автовокзала, обвиняемого в мошенничестве. Фото: Алексей БУЛАТОВ

6 июня 2021 года Ленинским районным судом был вынесен приговор в отношении директора смоленского автовокзала Алексея Науменкова. Его обвинили в мошенничестве при строительстве дороги в Починковском районе, сообщили в пресс-службе областного суда.

Ранее СУ СК России по Смоленской области удалось установить, что организация вступила в сговор с должностными лицами администрации района.

– Сотрудники администрации подписали документы о приемке работ, и из бюджета муниципального образования контракт был оплачен полностью на сумму более 7.8 млн. рублей, при этом сумма фактически невыполненных работ и неиспользованных материалов составила более 3.6 млн. рублей, – рассказали в пресс-службе СУ СК по Смоленской области.

Директора компании обвинили в хищении более чем 3 миллионов рублей из бюджета Починковского района и заключили под стражу. Постановлением Ленинского районного суда срок ареста Алексея Науменкова продлён до 3 ноября 2021 года.

Ранее «КП» писала, что что Смоленск примет участие в конкурсе на лучшую управляющую организацию страны. Приём заявок продлится до 15 сентября.