В Смоленске строительство инклюзивной детской площадки полностью завершено. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Напомним, ранее на площадке уже установили игровой комплекс, ограждение и проложили кабель к электрическим опорам для освещения территории.

Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

По информации пресс-службы городской администрации, теперь здесь появилось специальное резиновое покрытие.

Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Игровые зоны на данной детской площадке подходят как для обычных детей, так и для детей с особенностями развития. При строительстве были учтены все нюансы: безопасное разноцветное ограждение, защитное покрытие, всевозможные конструкции, расположенные на безопасном расстоянии друг от друга и с ограничением по высоте.

Ранее «КП» писала, что подготовка смоленских школ к новому учебному году почти завершена. В некоторых образовательных учреждениях ремонтные работы идут полным ходом, а где-то уже полностью завершились.