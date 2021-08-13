В Смоленске бульвар 30-летия Победы на улице Рыленкова благоустроят в 2023 году. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

В феврале 2021 года проходило голосование для выбора объектов для благоустройства в 2022-2024 годах. По итогам голосования были запланированы работы на зелёной зоне напротив Храма Новомученников, между улицей 25 Сентября и проспектом Строителей. Бульвар благоустроят в 2023 году, на эти цели выделят 34 миллиона рублей, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

13 августа состоялась презентация проекта. Концепцию неоднократно обсуждали с представителями общественности и учли все пожелания смолян. При строительстве сохранят все зелёные насаждения, а также дополнительно высадят 50 деревьев и 80 кустарников. На благоустроенной территории появятся два современных павильона и экспозиция для фотостендов.

Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Кроме того, особое внимание уделят освещению: вместо обычных фонарных столбов на бульваре установят шестиметровые опоры с двумя светильниками. На территории уложат двухцветную плитку (мятный и красный). Вдоль проезжей части вместо ограждений высадят живую изгородь.

Все работы пройдут в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Ранее «КП» писала, что в Смоленске строительство инклюзивной детской площадки полностью завершено. На территории появилось резиновое покрытие.