Утром 14 августа под Смоленском произошло жёсткое ДТП

Кроссовер не справился с управлением и «впечатался» в дорожное ограждение. Фото: ВКонтакте.

В соцсетях появилась информация о жёстком ДТП, произошедшем сегодня, 14 августа, на смоленском участке трассы «Москва-Минск». Судя по данным очевидцев, кроссовер въехал в дорожное ограждение.

Инцидент случился под утро в районе Каменки Смоленского района. Водитель не справился с управлением и въехал в ограждение.

В результате удара передняя часть машины серьёзно деформировалась. О пострадавших очевидцы не сообщают.

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