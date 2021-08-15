Смолянин «подарил» незнакомцу взятый в кредит миллион рублей

59-летний мужчина из Смоленска стал очередной жертвой дистанционных мошенников. Фото: pixabay.com.

59-летний мужчина из Смоленска стал очередной жертвой дистанционных мошенников. Он повелся на простейшую схему телефонного "развода", рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В материалах дела говорится, что горожанину поступил звонок от якобы сотрудников банка. Недобросовестный «консультант» заявил, что «какие-то мошенники» пытаются оформить на него кредит.

Когда тот заволновался, мошенник предложил выход: взять кредит самому, а полученную сумму перевести на «безопасный» счёт. Эта идея показалась смолянину надежной, после чего он отправил преступникам 1 025 000 рублей.

Уже после случившегося мужика увидел ролик о дистанционных мошенниках и понял, что поступил неправильно. Тогда он и обратился в правоохранительные органы.

«По данному факту следователями отдела № 2 УМВД России по городу Смоленску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Ведется следствие», - поделились в ведомстве.

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