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Общество16 августа 2021 8:01

Поиски 67-летней Надежды Петровой завершились в Смоленске

Женщину нашли живой
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Поиски 67-летней Надежды Петровой завершились в Смоленске. Фото: ПСО «Сальвар».

Поиски 67-летней Надежды Петровой завершились в Смоленске. Фото: ПСО «Сальвар».

Напомним, ранее Петрова Надежда Никифоровна ушла из дома по улице Строгань и не вернулась. С 11 августа местонахождение женщины было неизвестно. Родственники пропавшей и ПСО «Сальвар» обьявили поиски.

14 августа участники поисково-спасательного отряда сообщили, что пенсионерка найдена живой.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске бульвар 30-летия Победы на улице Рыленкова благоустроят в 2023 году. В администрации города прошла презентация проекта.