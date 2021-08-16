Поиски 67-летней Надежды Петровой завершились в Смоленске. Фото: ПСО «Сальвар».

Напомним, ранее Петрова Надежда Никифоровна ушла из дома по улице Строгань и не вернулась. С 11 августа местонахождение женщины было неизвестно. Родственники пропавшей и ПСО «Сальвар» обьявили поиски.

14 августа участники поисково-спасательного отряда сообщили, что пенсионерка найдена живой.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске бульвар 30-летия Победы на улице Рыленкова благоустроят в 2023 году. В администрации города прошла презентация проекта.