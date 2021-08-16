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Происшествия16 августа 2021 8:04

Водитель Opel Astra погиб в страшном ДТП под Смоленском

Иномарка загорелась после столкновения с препятствием
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Водитель Opel Astra погиб в страшном ДТП под Смоленском. Фото: паблик «Главное в Рославле» ВКонтакте.

Водитель Opel Astra погиб в страшном ДТП под Смоленском. Фото: паблик «Главное в Рославле» ВКонтакте.

Авария произошла 15 августа в Рославле. По информации пресс-службы УМВД по Смоленской области, 25-летний водитель Opel Astra не справился с управлением и наехал на препятствие на улице Карла Маркса. После столкновения автомобиль загорелся.

В результате аварии мужчина погиб на месте, а его 21-летняя пассажирка была госпитализирована в ближайшую больницу. Позже девушка скончалась в медучреждении.

Ранее утром 14 августа под Смоленском произошло жёсткое ДТП. Кроссовер не справился с управлением и «впечатался» в дорожное ограждение.