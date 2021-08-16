В Смоленске 16 августа температура воздуха поднимется до +28°С. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

По прогнозам смоленского ЦГМС, в понедельник, 16 августа, смолян ожидает потепление. Столбики термометров поднимутся до +28°C, вечером и ночью возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный, ночью – 3-8 м/с, днем – 5-10 м/с.

Температура воздуха по области: ночью +11°C…+16°C, днём +25°C…+30°C.

В Смоленске: ночью +13°C…+15°C, днём +26°C…+28°C.

Атмосферное давление днём будет падать.

Ранее «КП» писала, что поиски 67-летней Надежды Петровой завершились в Смоленске. Женщину нашли живой.