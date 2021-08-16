В Смоленске вандалы сломали портрет в обновленном подземном переходе. Фото: паблик «Подслушано Смоленск».

Станция виртуального метро открылась в Смоленске 7 августа. Стены подземного пешеходного перехода на площади Победы украсили туристической картой с городскими локациями и работами художников.

Позже неизвестные сломали один из портретов, висящих на стене. Фотографиями с места происшествия поделились смоляне в соцсетях. Жители города предлагают установить камеры для наблюдения за переходом и привлечь полицию к постоянному патрулированию нового арт-объекта.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске бульвар 30-летия Победы на улице Рыленкова благоустроят в 2023 году. В администрации города прошла презентация проекта.