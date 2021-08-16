Смоленск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 августа 2021 8:58

В Смоленске вандалы сломали портрет в обновленном подземном переходе

Фотографиями поделились смоляне в соцсетях
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Смоленске вандалы сломали портрет в обновленном подземном переходе. Фото: паблик «Подслушано Смоленск».

В Смоленске вандалы сломали портрет в обновленном подземном переходе. Фото: паблик «Подслушано Смоленск».

Станция виртуального метро открылась в Смоленске 7 августа. Стены подземного пешеходного перехода на площади Победы украсили туристической картой с городскими локациями и работами художников.

Позже неизвестные сломали один из портретов, висящих на стене. Фотографиями с места происшествия поделились смоляне в соцсетях. Жители города предлагают установить камеры для наблюдения за переходом и привлечь полицию к постоянному патрулированию нового арт-объекта.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске бульвар 30-летия Победы на улице Рыленкова благоустроят в 2023 году. В администрации города прошла презентация проекта.