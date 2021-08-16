Движение транспорта перекрыли на улице Козлова в Смоленске. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

Движение транспорта будет ограничено с 16 августа до 20 сентября, об этом сообщают в городской администрации. От дома 3 по улице Козлова до дома 12/1 по улице Большая Советская будут проводиться ремонтные работы магистральных теплосетей. В целях обеспечения безопасности дорожного движения дорога будет перекрыта.

Ранее «КП» писала, что движение транспорта ограничат из-за ремонтных работ в Смоленске. Некоторые участки будут перекрыты из-за раскопов генерирующей компании.