Автомобиль Kia Rio слетел с дороги на улице Шевченко в Смоленске. Фото: паблик «Подслушано Смоленск».

Авария произошла в понедельник утром, 16 августа. По словам очевидцев, водитель Kia Rio остановился на повороте на улице Шевченко. В легковушку на большой скорости въехал другой автомобиль. От сильного удара Kia Rio снесла ограждение и вылетела на стройку.

– Удар в левую сторону виден, то есть, либо он разворачивался со второго ряда, либо, что скорее всего, выезжал от домов на Шевченко в сторону Медгородка, – предполагают смоляне.

Как сообщают свидетели, в результате ДТП никто не пострадал.

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