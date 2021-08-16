Портативный газовый анализатор появился в Вяземской ЦРБ. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

ОГБУЗ «Вяземская центральная районная больница» получила портативный газовый анализатор, рассказали в профильном департаменте. Прибор предназначен для определения смесей газов крови, метаболитов и электролитов. При исследовании анализируется количественное и качественное содержание ионов, парциальное давление, гематокрит и метаболиты.

Прибор поставлен в медучреждение в рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, добавили в департаменте.

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