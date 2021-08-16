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Происшествия16 августа 2021 13:06

Toyota RAV 4 перевернулась в результате ДТП в Дорогобуже

В аварии пострадали два человека
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Toyota RAV 4 перевернулась в результате ДТП в Дорогобуже. Фото: паблик «Нетипичный черный список Сафоново-Дорогобуж» ВКонтакте.

Toyota RAV 4 перевернулась в результате ДТП в Дорогобуже. Фото: паблик «Нетипичный черный список Сафоново-Дорогобуж» ВКонтакте.

В понедельник, 16 августа, на 8-м километре обхода города Дорогобуж водитель Toyota RAV 4 не пропустил автомобиль Audi 80 и столкнулся с ним. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях. В результате столкновения Toyota перевернулась.

Пассажир легковушки и водитель Audi 80 пострадали, их доставили в ближайшую больницу.

Ранее автомобиль Kia Rio слетел с дороги на улице Шевченко в Смоленске. Иномарка сбила забор и выехала на стройку.