Toyota RAV 4 перевернулась в результате ДТП в Дорогобуже. Фото: паблик «Нетипичный черный список Сафоново-Дорогобуж» ВКонтакте.

В понедельник, 16 августа, на 8-м километре обхода города Дорогобуж водитель Toyota RAV 4 не пропустил автомобиль Audi 80 и столкнулся с ним. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях. В результате столкновения Toyota перевернулась.

Пассажир легковушки и водитель Audi 80 пострадали, их доставили в ближайшую больницу.

Ранее автомобиль Kia Rio слетел с дороги на улице Шевченко в Смоленске. Иномарка сбила забор и выехала на стройку.