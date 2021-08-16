6 домов в центре Смоленска останутся без холодной воды.
Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
Как сообщили в Горводоканале, холодную воду отключат из-за ремонта водопроводной линии в центре города. Работы пройдут в среду, 18 августа. Водоснабжения не будет с 9:30 до 17:00 по следующим адресам:
– улица Октябрьской революции дома 3, 3а, 3б, 5, 12;
– улица Дзержинского дом 7.
На время ремонта будет осуществляться подвоз воды. Телефоны аварийно-диспетчерских служб: 38-18-50, 70-50-61.
Ранее «КП» писала, что горячую воду отключат на 5 улицах Заднепровского района в Смоленске. Ремонт теплосети пройдёт с 13 августа по 15 сентября.