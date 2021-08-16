Ремонт дорог провели на 4 улицах Смоленска. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Активный ремонт на участках проезжей части ведётся не только в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», рассказали в пресс-службе городской администрации. Так, на прошлой неделе отремонтировали дороги на улицах Генерала Руссиянова, Кирова, Большая Советская и на переулке Бакунина. Работы провели специалисты Дормостстроя.

Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Напомним, ранее в рамках нацпроекта завершился ремонт на улице Пржевальского. Чтобы не оказывать существенного влияния на автомобильный трафик, работы по укладке верхнего слоя асфальта проводились ночью.

Ранее «КП» писала, что 6 домов в центре Смоленска останутся без холодной воды. 18 августа пройдёт ремонт водопроводной линии.