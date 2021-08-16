Смоленский туристический маршрут вышел в финал Всероссийского проекта «Открой свою Россию». Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

Проект «Открой свою Россию» направлен на развитие внутреннего туризма и разработку турмаршрутов, которые позволят лучше узнавать территорию и историю страны. На участие в конкурсе было подано 96 заявок из 60 регионов – все они прошли три уровня оценки. В состав комиссии вошли специалисты в области архитектуры, экономики, финансового моделирования, экологии, туризма и другие. Победители получат возможность пройти обучение у экспертов федерального уровня, создать современный маршрут в регионе.

По итогам конкурсного отбора в финал прошла и Смоленская область. Смоляне представили тур «Посиделки по-смоленски. Путешествие с гастрономическими удовольствиями», рассказали в пресс-службе областной администрации. Разработкой маршрута занимались сотрудники Центра «Мой бизнес» и Туристско-информационного центра «Смоленский терем» под руководством продюсера впечатлений Ирины Хлыстовой.

В программу тура вошла обзорная экскурсия по Смоленску с посещением главных достопримечательностей области. Кроме того, предусмотрен обед с дегустацией блюд смоленской кухни (щучьи котлеты по-демидовски, смоленские конфеты, вяземский пряник и починковские колдуны).

На завершающем этапе проекта комиссия определит 30 турмаршрутов-победителей, а Ростуризм выберет проекты, которые будут приняты к рассмотрению для присвоения статуса «Национальный брендовый маршрут».

Ранее «КП» писала, что в Смоленске бульвар 30-летия Победы на улице Рыленкова благоустроят в 2023 году. В администрации города прошла презентация проекта.