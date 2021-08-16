Смоляне пожаловались Алексею Островскому на условия жизни одинокой пенсионерки. Фото: паблик «Подслушано в Рославле».

Жители Рославльского района рассказали в соцсетях о пенсионерке Валентине Шутовой, проживающей в деревне Козловка. По их словам, дом женщины находится в аварийном состоянии, в таких условиях невозможно жить. Кроме того, пенсионерка нуждается в лечении, она ничего не слышит и плохо видит. Женщине помогают неравнодушные соседи, которым уже за 80. Смоляне отмечают, что жилье Валентины Ивановны не выдержит очередных морозов и снегопадов – обрушится.

Фото: паблик «Подслушано в Рославле».

Жители Рославля неоднократно обращались к главе Остерского сельского поселения за помощью, но никаких действий со стороны районных властей не последовало. В дом к бабушке два раза выезжали представители соцзащиты, которые сделали фото и впоследствии ничем не помогли.

Бездействие со стороны районной власти крайне возмутило губернатора Смоленской области Алексея Островского. Он поручил оказать оперативную помощь пожилой женщине.

– Уже дал поручение своему профильному заместителю Вите Михайловне Хомутовой оперативно выехать на место и сделать все от нас зависящее, чтобы помочь Валентине Ивановне, раз районная власть сделать это не в состоянии, хотя, это ее прямая обязанность. Работа с населением – важнейшая часть вашей работы!!! Уже неоднократно повторял - не можете самостоятельно решить проблему, ставьте в известность ответственные за это направление департаменты, которые обязательно подключатся к решению вопроса, – сообщил Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

Ранее «КП» писала, что 6 домов в центре Смоленска останутся без холодной воды. 18 августа пройдёт ремонт водопроводной линии.