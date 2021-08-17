535 смоленских детей остались в затопленных лагерях Краснодарского края. Фото: паблик «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.

Ранее из оздоровительных лагерей Анапы вернулись более 80 юных смолян. Один из вагонов был отведен под лазарет – в нем находились дети с высокой температурой и другими признаками заболевания.

Позже в управлении Роспотребнадзора по Смоленской области сообщили, что по результатам тестов, проводимых 9 и 10 августа, у нескольких детей обнаружили РНК коронавирусной и энтеровирусной инфекций. Изоляция заболевших была организована в домашних условиях.

Сейчас в лагерях находятся более 500 детей. Детские организации затопило сильными ливнями, которые обрушились на Краснодарский край 13 августа. В некоторых районах был введен режим ЧС, сотрудники полиции эвакуировали людей. На данный момент пятерых детей родители забрали из лагерей досрочно.

– Дети с кашлем и соплями. О том что детей нужно показать медикам, говорю сама вожатым, находясь за тысячи километров. По этим лужам ходят босиком в столовую и медпункт ежедневно. Руководство лагеря не выполняет своих обязательств. Медики считают, что семилетние дети должны сами знать когда им ходить за лекарствами, – поделилась смолянка в соцсетях.

Департамент соцразвития запустил горячую линию для обеспокоенных родителей. Смоляне, чьи дети сейчас находятся в ДОЛ «Ока», ДСОК «Родник», ДОЛ «Счастливое детство», могут обращаться по телефонам: 29-28-92, 8 (919) 045-92-81, 8 (985) 549-79-69, 8 (910) 729-08-29. Горячая линия работает круглосуточно.

Ранее губернатор Алексей Островский, обеспокоенный инцидентом, взял ситуацию на особый контроль. В соответсвии с его поручением, представители региона отправятся в Краснодарский край, чтобы провести проверку услуг, оказываемых ООО «Туристическая фирма «Согласие», а также будут сопровождать детей при их возвращении домой, рассказали в областной администрации.

Ранее «КП» писала, что смоляне пожаловались Алексею Островскому на условия жизни одинокой пенсионерки. Глава региона поручил оказать оперативную помощь пожилой женщине.