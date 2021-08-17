Автомобили Lexus и Kia загорелись ночью в Смоленске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

В 03:28 17 августа спасателям поступило сообщение о возгорании на улице Твардовского. На место происшествия выехали автоцистерна и 4 человека личного состава, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области. По прибытии к месту вызова информация подтвердилась – загорелись припаркованные Lexus и Kia K5.

Пострадавших нет, автомобили сильно повреждены огнём. Причину возгорания предстоит выяснить специалистам.

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