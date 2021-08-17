Детский аппарат ИВЛ закупили в Вяземскую ЦРБ. Фото: департамент здравоохранения в Смоленской области.

Как сообщили в профильном департаменте, ОГБУЗ «Вяземская центральная районная больница» получила детский аппарат искусственной вентиляции легких. Он используется в отделениях реанимации роддомов и предназначен для замещения и поддержки функции дыхания, подачи кислорода в легкие. Оборудование рассчитано на новорожденных и детей раннего возраста весом от 300 г до 20 кг.

Аппарат поставлен в медучреждение в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, отметили в департаменте.

Ранее портативный газовый анализатор появился в Вяземской ЦРБ. Прибор предназначен для определения смесей газов крови, метаболитов и электролитов.