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Общество17 августа 2021 11:26

В Смоленске новое оборудование закупили в поликлинику №2

В медучреждении провели капитальный ремонт в рамках региональной программы
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске новое оборудование закупили в поликлинику №2. Фото: департамент здравоохранения по Смоленской области.

В Смоленске новое оборудование закупили в поликлинику №2. Фото: департамент здравоохранения по Смоленской области.

В ОГБУЗ «Поликлиника №2» провели обновление материально-технической базы. Об этом рассказали в департаменте здравоохранения по Смоленской области.

В медучреждение поставлены система видеоэндоскопичесокой визуализации, колоноскоп гибкий, авторефкератометры, спирометры, а также электроэнцефалографический комплекс. Кроме того, в поликлинику закупили легковой автомобиль для доставки врачей к пациентам.

В рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения в больнице также провели капитальный ремонт по замене системы горячего и холодного водоснабжения.

Ранее детский аппарат ИВЛ закупили в Вяземскую ЦРБ. Новое оборудование также поставлено в рамках региональной программы.