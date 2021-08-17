Инновационные пешеходные переходы появились на федеральной трассе в Смоленской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На трассе P-120 Орёл – Брянск – Смоленск – граница с республикой Беларусь появились проекционные пешеходные переходы. Светодиодные проекторы теперь расположены в населённых пунктах Липовка (245 км), Павловка (266 км), Борок (391 км) и Катынь (394 км). Об этом рассказали в департаменте Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

Светодиодные проекторы транслируют изображение разметки на проезжую часть, подсветка включается автоматически вместе с дорожным освещением. Таким образом, создается световой коридор, дублирующий «зебру». Он заметен для водителей на расстоянии 100-150 метров при любой погоде. Применение такой технологии поможет значительно сократить количество ДТП с участием пешеходов.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске новое оборудование закупили в поликлинику №2. В медучреждении провели капитальный ремонт в рамках региональной программы.