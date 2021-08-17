Два учебных заведения Смоленска получили благодарности от ректора МГУ. Фото: официальный сайт гимназии №1 им. Н.М.Пржевальского.

Российский совет олимпиад школьников, председателем которого является ректор МГУ им.Ломоносова Виктор Садовничий, объявил благодарности школам, которые подготовили наибольшее количество победителей и призеров олимпиад, входящих в Перечень Министерства науки и высшего образования на 2020/21 учебный год.

Благодарности получили два учебных заведения Смоленска – гимназия №1 им. Н.М.Пржевальского и Лицей им.Кирилла и Мефодия. Об этом рассказал губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях. Учащиеся гимназии и лицея традиционно становятся победителями и призерами школьных олимпиад регионального и федерального уровней.

Ранее «КП» писала, что инновационные пешеходные переходы появились на федеральной трассе в Смоленской области. Светодиодные проекторы транслируют изображение разметки на проезжую часть.