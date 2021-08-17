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Общество17 августа 2021 15:04

Начало учебного года в Смоленской области обсудят в прямом эфире

На вопросы смолян ответят представители департамента по образованию и науке
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Начало учебного года в Смоленской области обсудят в прямом эфире.

Начало учебного года в Смоленской области обсудят в прямом эфире.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Прямой эфир пройдёт в пятницу, 20 августа, в 16:00 на официальной странице Смоленской области ВКонтакте. Организатором выступает Центр управления регионом.

Руководство департамента по образованию и науке ответит на вопросы, связанные с организацией учебного процесса в смоленских школах. Оставить комментарий с интересующей темой можно уже сейчас на странице сообщества. Кроме того, у смолян будет возможность задать вопросы во время трансляции.

Ранее два учебных заведения Смоленска получили благодарности от ректора МГУ. Школы подготовили значительное количество победителей и призеров олимпиад.