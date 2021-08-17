Начало учебного года в Смоленской области обсудят в прямом эфире. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Прямой эфир пройдёт в пятницу, 20 августа, в 16:00 на официальной странице Смоленской области ВКонтакте. Организатором выступает Центр управления регионом.

Руководство департамента по образованию и науке ответит на вопросы, связанные с организацией учебного процесса в смоленских школах. Оставить комментарий с интересующей темой можно уже сейчас на странице сообщества. Кроме того, у смолян будет возможность задать вопросы во время трансляции.

Ранее два учебных заведения Смоленска получили благодарности от ректора МГУ. Школы подготовили значительное количество победителей и призеров олимпиад.