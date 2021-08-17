Смоляне могут оформить биометрический загранпаспорт с помощью криптобиокабин. Фото: страница губернатора Смоленской области Алексея Островского ВКонтакте.

С начала июля 2021 года у жителей Смоленской области появилась возможность оформлять загранпаспорта с помощью криптобиокабин – устройств для сбора биометрических данных. Они включают в себя цифровое фотографирование, сканирование папиллярных узоров пальцев рук, документов, а также их отправку по защищенным каналам связи в подразделение МВД. Кабины значительно облегчают и ускоряют процесс получения загранпаспорта.

Программно-технический комплекс был приобретен за счет средств областного бюджета, рассказал глава региона Алексей Островский на своей странице в соцсетях. Кабины расположены в филиалах МФЦ в Смоленске (пер. Юннатов, д. 10) и Вязьме (ул. Парижской Коммуны, д. 13). Услуга предоставляется жителям региона вне зависимости от регистрации и места жительства.

На данный момент в МФЦ поступило уже 140 заявлений о выдаче загранпаспорта нового поколения. Число желающих постоянно растёт, поэтому губернатор дал указание проработать внедрение криптобиокабин и в других офисах МФЦ, расположенных в областном центре и в районах.

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